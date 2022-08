Pour l'Europa League, l'Union Saint-Gilloise aura besoin d'un banc

L'Union est éliminée, mais son calendrier se rechargera de plus belle dès septembre et l'Europa League. Et visiblement, il va falloir que le noyau s'élargisse un peu...

Le premier changement de Karel Geraerts à l'Ibrox Stadium était presque l'illustration d'un problème réel quand on s'apprête à disputer les poules européennes. Guillaume François est un bon joueur de Pro League, capable d'assumer un rôle de titulaire en cas de besoin et faisant office de soldat idéal pour ses entraîneurs. Mais qu'il monte au jeu à 2-0 et alors que l'USG a désespérément besoin d'impact n'est pas normal. Qu'il soit, à la 77e, le premier changement effectué non plus.

Les deux autres changements ont été effectués aux 84e et 87e minute : Dennis Eckert et Cameron Puertas sont entrés trop tard pour avoir de l'impact. Si Eckert va devoir prouver qu'il peut s'imposer alors que Boniface et Nilsson sont venus renforcer son poste et sont très attendus, Puertas continue lui à décevoir. C'est simple : au milieu, Geraerts n'a aucune option au niveau de Lazare et Teuma.

À Malines, le coach unioniste a logiquement fait tourner. L'Union a pris l'eau, et nous soulignions déjà que les remplaçants n'étaient pas à niveau. C'est d'autant plus vrai dans un match où les titulaires sont bel et bien présents mais qu'il faudrait amener l'étincelle depuis le banc. L'USG n'a plus de facteur X sur le banc (tout le monde se rappelle des entrées fantastiques de Kaoru Mitoma), avec tout le respect qu'on doit aux prometteurs Ziani et Salah qui ne sont pas encore taillés pour l'Europe. Il reste moins d'un mois de mercato et à la place de Tony Bloom, on délierait un peu les cordons de la bourse...