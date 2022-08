Clément Libertiaux : "La RAAL doit retrouver l'élite"

Passé par Anderlecht, Charleroi puis Mouscron, le gardien de 24 ans est dorénavant un taulier à La Louvière et s'apprête à jouer en Nationale 1.

Débutant son parcours à Anderlecht puis à Charleroi, le Profondevillois décide alors de signer à Mouscron. Glanant peu de temps de jeu et une seule apparition en Pro League - le 02 décembre 2017 contre Saint-Trond, Libertiaux est alors prêté à la RAAL, avant de s'y engager définitivement. Un choix gagnant, puisqu'il y est maintenant le gardien titulaire et qu'il va défendre les cages louvièroises en Nationale 1.

Au terme de la saison dernière, vous êtes montés en N1 avec la RAAL. La première première promotion, le premier titre de champion, ce sont des souvenirs que tu garderas à jamais en tête ?

"Bien sûr. Après j'avais déjà été champion avant avec Anderlecht, en U15. Maintenant, avec les adultes, c'est quelque chose en plus. C'est sûr que c'est pour ça qu'on commence une saison, c'est parce qu'on a envie de gagner des titres. C'était l'ambition l'année passée et on l'a atteinte, donc c'est encore mieux."

Il y a eu cette défaite en Coupe de Belgique face à Anderlecht (1-7), un club dans lequel tu as joué pendant quatre ans. Est-ce que cette défaite est restée longtemps dans la tête, ou est-ce que tu es vite passé à autre chose ?

"Non, ça ne m'a pas trop tourné dans la tête. Après, c'est vrai que c'est dommage de perdre sur un tel score, ça fait un peu lourd. Mais quand on regarde le match, ils étaient clairement au-dessus de nous et on a pas su être à la hauteur ce soir-là. On va dire que c'était un peu mérité. Après, quand t'es gardien et que tu prends 7 buts, ça fait un peu mal (rires). C'est surtout ça qui était un peu plus dérangeant. Mais ça reste un beau souvenir dans le sens où on a joué devant un stade complet (au Tivoli, ndlr), devant 10.000 personnes, c'était une belle fête du foot."

Beaucoup de joueurs dans le noyau de la RAAL viennent de grands centres de formation en Belgique, d'Anderlecht, du Standard ou de Charleroi. C'est une belle revanche au final, pour ces jeunes qui font monter la RAAL et se remettent en évidence ?

"Quand tu redescends de 2-3 échelons, le but de tout le monde c'est de reculer pour mieux sauter. Il y a des joueurs qui ne seront plus là cette saison, d'autres qui continuent l'aventure avec le club. Je pense que l'objectif de chacun dans le foot c'est de monter le plus haut possible. C'est dur de voir sur du long terme, on verra saison après saison, et j'espère que beaucoup d'entre eux y arriveront le plus haut possible."

Tu te vois toi aussi à long terme à La Louvière ?

"Comme j'ai dit, c'est difficile de se projeter dans le foot sur du long terme. Mais c'est clair qu'une fois que j'ai signé ici et que je connais les ambitions du club, que je connais aussi mes ambitions et qu'on est dans la même philosophie... Je me sens bien ici. A moi de montrer sur le terrain, pour continuer à grandir avec le club. Ce sera un souhait, même si on sait jamais comment on va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui je veux aller le plus vite possible avec eux."

A Mouscron, tu as rencontré Jean Butez (Antwerp). Il est l'un des meilleurs gardiens du championnat, et pourtant il n'a que 3 ans en plus que toi. Est-ce que tu le prends comme un exemple ?

"C'est un ami, on se téléphone toutes les semaines. C'est sûr que sa carrière est un exemple, il est vraiment au niveau des tous meilleurs en Belgique."

"On parle de ses matchs, etc, mais on parle pas toujours de foot (rires) ! Il est dans un club ambitieux, avec une histoire, qui joue la Coupe d'Europe. Et je pense qu'ils aimeraient bien jouer le titre un de ces quatre, le problème c'est aussi la concurrence avec Bruges. Et puis quand tu vois un peu les joueurs qu'ils attirent, c'est pas mal, je pense que le président il a les reins solides (rires)."

La RAAL aussi a une histoire, avec une Coupe de Belgique gagnée en 2003, des années passées en D1, des matchs de Coupe d'Europe...

"C'est sûr et c'est pour ça que c'est un club qui doit retrouver l'élite. C'est un club qui est entre de bonnes mains. Dans le football, il y a beaucoup de clubs qui parlent mais qui ne font pas ce qu'ils disent. Ici, ils ont annoncé un bâtiment, un futur stade, et on sait qu'ils vont le faire. Chaque chose qu'ils disent, ils le font. Les actes vont avec leurs paroles et ça, ça donne de la crédibilté au projet."

Ce que tu dis là, ça fait un peu penser à Mouscron, qui a dû déposer le bilan récemment...

"Bien sûr. J'y ai passé de belles années et j'ai rencontré personnes de belles là-bas. Je pense que c'est surtout les bénévoles et les employés du club qui étaient au top et qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain parce que la direction ne sait pas gérer un club. Quand tu vois les joueurs qui sont passés là-bas ces dernières saisons, il y avait quand même moyen de faire un beau coup. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé en interne. Je pense que personne ne le comprendra, il n'y a que les personnes concernées qui pourront dire quelque chose."

"C'est bizarre, hein. Je peux citer pas mal de noms qui sont partis dans des grands clubs alors qu'il y avait moyen de faire comme Charleroi, qui était endetté il y a quelques années mais qui est maintenant en positif financièrement parce que Bayat avait bien géré ça. Mouscron avait l'opportunité de faire cela aussi, mais je sais pas trop ce qu'il s'est passé."