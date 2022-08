Mark Van Bommel : "Il fera chaud à Istanbul au sens propre comme au figuré"

Vainqueur 2-0 au Bosuil, après sa victoire 1-3 en Norvège, l'Antwerp est désormais à deux rencontres des groupes de Conference League.

Qualification en poche, l'Antwerp prolonge son solide début de saison et reste invaincu en sept rencontres officielles, toutes compétitions confondues.

"J'ai trouvé que nous avions bien joué mais c'était un match un peu étrange, car nous devions gagner devant notre public, nous pouvions aussi laisser certains joueurs au repos et donner leur chance à d'autres", a analysé Mark Van Bommel après la partie, au micro de VTM 4.

Le coach anversois n'est pas entièrement satisfait du tout début de match : "Nos cinq premières minutes auraient pu être meilleures, certaines pertes de balle auraient pû coûter cher face à un adversaire plus affûté. Mais nous nous sommes rapidement repris, plongés dans le match et mieux joué. Et le 1-0 est rapidement tombé, ce qui a facilité la suite."

Le leader de JPL n'a pas vraiment été bousculé par Lilleström et sera opposé à un adversaire de tout autre calibre au tour suivant, Istanbul Basaksehir :"Ce sera un test sérieux, mais avant cela nous allons d'abord à Eupen dimanche, un match à ne pas néglier. Jeudi, il fera chaud à Istanbul au sens propre comme au figuré", ponctue le Néerlandais.