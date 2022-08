Pour le Real, le mercato est déjà fini

La Casa Blanca ne devrait plus se renforcer dans cette fenêtre estivale.

Après les arrivées d'Antonio Rudiger et Aurelien Tchouameni - et l'écehc Mbappé, le mercato du Real Madrid est d'ores et déjà clôturé. Cela a été annoncé par le président du club, Florentino Pérez, après la victoire en Supercoupe d'Europe (2-0 contre l'Eintracht Francfort) au micro de Movistar TV.

"Nous devons continuer à bien nous entraîner, Ancelotti a géré l’effectif, aujourd’hui nous n’envisageons rien d’autre", a déclaré Florentino Pérez, qui a affirmé ne pas recruter un autre attaquant et faire totale confiance à Benzema. "Regardez tous les attaquants que nous avons. S’il (Benzema) se blesse, nous avons tellement d’attaquants que cela ne se remarquera pas." Parmi ces attaquant, Eden Hazard, qui pourrait être utilisé en faux 9 par Ancelotti.

D'ailleurs, selon lui, KB9 mérite plus que jamais le Ballon d'Or. "À mon avis, il l’a déjà mérité l’année dernière et encore plus cette année."

"Nous avons fait une bonne saison et cette Super Coupe nous rend très fiers", a déclaré Pérez. "Il faut d’abord atteindre les finales et ensuite les gagner. Nous avons une grande équipe, c’est du travail bien fait. Ancelotti gère très bien cette équipe, c’est une partie importante du succès et nous commençons cette nouvelle saison avec beaucoup d'enthousiasme."