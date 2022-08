L'Union Saint-Gilloise va bel et bien accueillir un ancien du Real Madrid

Un coup intéressant en vue pour le vice-champion de Belgique.

José Rodriguez (27 ans) va rejoindre l'Union Saint-Gilloise. Selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, un accord aurait été trouvé entre l'USG et le milieu de terrain espagnol, libre de tout contrat depuis la fin de son bail au Maccabi Haïfa. Au Maccabi, où il évoluait depuis 2020, Rodriguez a disputé 80 matchs, inscrit un but et délivré 5 assists. Il ne s'agit donc pas d'un joueur censé alimenter le marquoir mais bien d'un milieu à vocation défensive.

José Rodriguez a été formé à la Castilla du Real Madrid, et a même pu disputer 4 rencontres avec l'équipe A des Merengue. Il compte même un but en Copa Del Rey, inscrit en 2012. La suite de sa carrière l'emmènera au Deportivo La Corogne, à Galatasaray, Mayence, Malaga ou encore au Fortuna Sittard et au Maccabi Tel Aviv. Il compte également 5 caps avec les U21 espagnols.