Première défaite de la saison pour Vincent Kompany

Après une victoire face à Huddersfield puis un nul face à Luton Town, Burnley complétait son solide triptyque d'entrée en se rendant sur la pelouse de Watford, relégué de Premier League.

Avec de nouveaux transfuges impliqués - Cullen, Bastien, Benson, Harwood-Bellis, Vitinho - Burnley s'est incliné sur le plus petit écart face aux Hornets. L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'expérimenté Tom Cleverley à la 45e +2.

Watford tiendra ensuite bon, malgré une carte rouge en fin de match et une occasion énorme sur la barre dans les arrêts de jeu pour les Clarets. A noter également la montée au jeu de l'ancien de Charleroi et de Gand Vakoun Bayo du côté des Hornets.

Burnley compte désormais 4 points sur 9 dans ce début de championnat.

