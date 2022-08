La RAAL, directement ambitieuse : "Jouer le haut du tableau"

Championne autoritaire de D2 ACFF, la RAAL de La Louvière ne compte pas revoir à la baisse ses ambitions cette saison en Nationale 1.

Après son rachat en 2017-2018, le matricule 94 a évolué pendant 4 saisons en D2 ACFF. En 2021-2022, les hommes Frédéric Taquin ont survolé le championnat et se sont offert une promotion dans le 3e échelon de notre foot national.

Dès octobre, les Loups ont pris la tête du championnat et ne l'ont plus lâchée ensuite. "On savait qu'on avait une grosse équipe pour monter", nous a confié le gardien inamovible entre les perches de la RAAL Clément Libertiaux - dont vous pouvez retrouver la suite de l'interview ici.

"On a pris assez vite la tête et puis on a surfé sur 20 victoires d'affilée. On sentait qu'on était dominateurs de la série et on a bien géré la situation. On était au-dessus, on perdu que 3 matchs, on a vraiment fait une saison complète. On a été champions 5 matchs avant la fin."

Un noyau solide mais remanié

Ce titre, la RAAL le doit à de nombreux anciens joueurs passés par les grands clubs ou centres de formations du pays. Parmi eux, certains tels que Corentin Fiore (ex-Standard et Cercle), Nelson Azevedo (ex-Anderlecht et Standard), Mathias Francotte (ex-Anderlecht et Courtrai), Thomas Vanhecke (ex-Charleroi) ou encore Mohamed Soumaré (ex-Anderlecht et Virton) ont décidé de rester et de vivre l'aventure en Nationale 1.

D'autres, dont des piliers, ont quitté le navire. C'est le cas de Gilles Denayer, Maxime Thiel ou Grégory Lazitch. Pas de panique cependant, le club a mis les bouchées doubles durant ce mercato et a bouclé plusieurs arrivées notables.

Floriano Vanzo (ex-Bruges, Parme, Waasland, Virton) qui compte plus de 80 apparitions en Pro League est assurément l'une des recrues phares de ce mercato, tout comme Wagane Faye qui arrive de Seraing. Jordi Liongola, international avec le Burundi ou encore Gabriel Lemoine (ex-Bruges, Bordeaux et Lommel) renforcent également les rangs.

La RAAL compte ainsi actuellement pas moins de 11 arrivées, mais également 15 départs.

Les ambitions : affichées et élevées

"L'objectif, c'est de jouer le haut du tableau", assure Libertiaux. "On sait que cette année, il y aussi trois montants. C'est une année où beaucoup de clubs veulent jouer la tête. Mais on verra, parce qu'une saison c'est long et cette année c'est 38 matchs."

38 matchs, dont certains qui se joueront contre les U23 de l'Antwerp, Charleroi, ou Gand. "Dans l'équipe, pour la plupart, on a joué dans ces clubs-là en U21 ou U23 donc on connait un peu. Je pense que c'est une bonne chose pour les jeunes d'être confontés directement aux adultes. Ca fait plus d'équipes dans le championnat et ça fait un championnat plus long. C'est bien vu, c'est top. C'est bien pour le football belge."

Le portier de 24 ans se montre en tout cas impatient de vivre cette prochaine saison. "En Nationale 1, t'as le RFC Liège, l'Olympic de Charleroi, le Patro Eisden,... Ca va être un gros championnat, ça va être dur. Ca va être de belles affiches, je pense que les supporters vont venir au stade si on arrive à enchaîner les bons résultats."

La RAAL débute sa saison ce mercredi 17 août par la réception au Tivoli du Patro Eisden, 6e du dernier exercice à égalité de points avec le montant, Dender.