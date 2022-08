🎥 Le but Messi-esque d'un jeune talent turc du Fenerbahce

Alors que le Fenerbahce menait déjà 0-4 sur la pelouse de Kasimpasa en marge de la 2e journée de SuperLig turque, le jeune Arda Guler (17 ans) est monté au jeu côté visiteurs.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait forte impression. Monté à la 69e minute, il a inscrit un doublé aux 86e et 90e+2. Son premier but, inscrit en soliste, a même été comparé à l'une des réalisations iconiques de, excusez du peu, Lionel Messi.

Pour être exact, Guler ne disputait pas ses premières minutes avec les A en championnat. Il comptabilisait déjà 278 minutes la saison dernière, pour le superbe total de 3 buts et 3 assists.

La Turquie a trouvé son nouveau chouchou, lui qui a même hérité du numéro 10 de Mesut Ozil. La pression sera énorme sur ses épaules. Esperons pour lui qu'il connaîtra un trajectoire plus "facile" que celle d'Emre Mor, par exemple.

Arda Güler in today's game:



Minutes: 21

Attempts: 2

Goals: 2

Dribblings: 2/2 (100%)

Duels: 4/4 (100%)



I just call him a world class talent, no other words are enough to describe that art!#ardagueler #FENERÄ°NMAÇIVAR#fenerbahceskpic.twitter.com/nKRB5UYlK6