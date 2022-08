Ervin Zukanovic (ex-Eupen, Gand, Courtrai) rejoint la D1 grecque

Il a évolué dans notre championnat entre 2009 et 2015.

Vous rappelez-vous d'Ervin Zukanovic ? Solide défenseur bosnien, il avait fait les beaux jours de Dender, d'Eupen, de Courtrai et de La Gantoise entre 2009 et 2015. Et bien non, sa carrière n'est pas encore terminée.

Transféré de La Gantoise au Chievo Vérone en 2015, il a ensuite évolué sous les couleurs de la Sampdoria, de l'AS Rome, de l'Atalanta et du Genoa jusqu'en 2018. Après une aventure de courte durée à Al-Ahli, le natif de Sarajevo est revenu en Italie, à la SPAL.

Alors qu'il officiait à Karagümrük (Turquie) depuis 2020, le joueur de 35 ans n'est pas encore disposé à raccrocher les crampons et rejoint l'Asteras Tripoli, huitième du dernier championnat de première division grecque.

Celui qui a disputé, au total, 132 rencontres de Série A, 114 rencontres de Jupiler Pro League et qui compte 38 sélections avec l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine a paraphé un contrat d'un an.