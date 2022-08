Nottingham Forest va enregistrer la recrue la plus chère de son histoire !

Forest ne s'arrête plus en ce mercato. Les Londoniens sont décidés à s'inscrire à nouveau dans la durée en Premier League et y mettent les moyens.

Avec plus de 118 millions dépensés dans ce mercato, Nottingham Forest se montre ultra-actif et a déjà réalisé de belles arrivées, notamment en attirant plusieurs joueurs passés par la Belgique.

Les Reds ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et multiplient les dossiers chauds. Recruté pour plus de 20 millions d'euros, l'ancien Gantois et Mouscronnois Taiwo Awoniyi ne sera bientôt plus le transfert entrant le plus cher de leur histoire.

La presse anglaise annonce en effet que Forest a conclu l'arrivée de Morgan Gibbs-White (22 ans). L'ailier anglais de Wolverhampton - prêté l'an dernier à Sheffield United - devrait coûter pas moins de...52 millions d'euros en comptant les bonus selon The Athletic !