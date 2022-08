Mbappé - Neymar: Messi n'a pas apprécié !

Décidément, l'épisode du deuxième penalty du PSG continue de faire couler beaucoup d'encre.

Après une première saison très mitigée au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Lionel Messi (35 ans, 2 matchs et 2 buts en L1 cette saison) réalise un début d'exercice prometteur. En forme, l'international argentin n'a cependant pas apprécié l'histoire entre ses partenaires Kylian Mbappé et Neymar, pour tirer le second penalty contre Montpellier (5-2) la semaine dernière en Ligue 1, selon les informations du quotidien L'Equipe ce dimanche.

Dans cette affaire, l'ancien joueur du FC Barcelone a bien évidemment rapidement choisi son camp en passant la fin de la soirée avec Neymar, Marquinhos, Leandro Paredes et leurs femmes dans un établissement parisien. Pour rappel, le champion de France en titre a tenté de minimiser l'importance de cet "épiphénomène" avec une réunion effectuée entre les deux stars dès le lendemain pour aplanir la situation.