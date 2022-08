En larmes, Casemiro explique les raisons de son départ à Manchester United

Le Brésilien a fait ses adieux au Real Madrid et a expliqué les raisons de son départ.

Casemiro a décidé de quitter le Real Madrid cet été pour rejoindre Manchester United. Il quittera donc le club madrilène avec 5 Ligues des Champions au compteur. Ce lundi matin, au cours d'une conférence de presse émouvante organisée à Valdebebas, le centre d'entraînement du club, le Brésilien a fait ses adieux. "​J'ai beaucoup gagné ici, mais je pense que le titre le plus émouvant fut quand je suis arrivé pour m'entraîner ici. J'ai gagné avec l'aide de ma mère, de mes frères, ma femme, le club. Je vous serai éternellement reconnaissant président Perez, et à Ramon Martinez qui est venu me chercher à São Paulo. À mes coéquipiers, sans eux rien n'aurait été possible. On joue à 25. Mais je dois mentionner Modric et Kroos. J'ai beaucoup profité du foot avec eux. Merci au club qui m'a formé en tant qu'homme et en tant que joueur. Et au public, pour ces nuits magiques. Cette histoire a été incroyable. Ce club a les meilleurs, et c'est pour ça qu'il est le meilleur, et il continuera de gagner. C'est l'identité de ce club et de cette ville. Je reviendrai pour rendre tout l'amour qu'on m'a donné. Pour continuer d'aider ce club. Et ce que j'ai appris ici me rend plus fort pour continuer dans un grand club comme Manchester United", a expliqué l'ancien numéro 14 du Real Madrid, très ému.

Un choix bien réfléchi

Le milieu défensif a ensuite expliqué pourquoi il a décidé de partir. "Quand tu prends une décision comme ça, c'est difficile. Après la finale de la Ligue des Champions, j'ai parlé avec mon agent et je lui ai dit que je sentais que mon cycle prenait fin. Je suis honnête avec tout le monde, je l'ai pensé. Il m'a dit de partir en vacances et d'être plus tranquille, de me vider la tête. Mais au retour, la sensation était la même. Mais j'ai la sensation d'être le plus heureux du monde, j'ai fait mes devoirs, j'ai complété ma mission", a souligné le Brésilien avant de poursuivre.

"Je veux vivre un nouveau défi, tenter un championnat différent et découvrir une culture différente. Là-bas, je n'ai rien gagné. Je veux aider comme je l'ai fait ici. Ce ne fut pas si rapide comme choix. J'ai passé 9 années ici, c'est une décision importante. Ma famille m'a soutenu. Ce fut très dur de parler avec le président, je sais à quel point il m'apprécie. L'honnêteté est une de mes plus grandes valeurs, je l'ai toujours été avec lui. J'adore la Premier League. Je voulais y jouer. Le changement était nécessaire. Les gens pensent que c'est pour l'argent ? Si les gens pensent ça, ils ne me connaissent pas", a conclu celui qui touchera effectivement un salaire bien supérieur en terres mancuniennes (22 millions d'euros par an).