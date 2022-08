Gabriel Agbonlahor a tenu à répondre à Jürgen Klopp

Le coach de Liverpool n'a pas vraiment apprécié ses propos concernant le manque de personnalité des joueurs de Manchester United.

Recadré par Jürgen Klopp, l'ancien attaquant et néo-consultant Gabriel Agbonlahor a tenu à répondre à l'entraîneur de Liverpool avant le derby d'Angleterre programmé lundi, dans le cadre de la 3e journée de Premier League.

"Je me suis réveillé et je n'ai jamais vu mon téléphone exploser comme ça. Quand j'ai vu ses propos, je me suis dit qu'il en avait fait un peu trop. Mais je n'ai pas besoin qu'il me dise comment devenir un expert, il devrait se concentrer sur son rôle de manager. Il n'accepterait pas de conseils de ma part pour devenir entraîneur, n'est-ce pas ? Donc je ne vais pas prendre ses conseils. Mais tout est réglé maintenant. Et c'est très étrange mais, Jürgen, si tu m'écoutes, je suis disponible pour une conversation à tout moment. On se verra à Liverpool pour boire un verre, pas de problème", a répondu l'ancien joueur d'Aston Villa sur talkSPORT.