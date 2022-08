Dedryck Boyata, enfin prophète en son pays ?

Dedryck Boyata a signé au Club de Bruges jusqu'en 2025. Sous les couleurs des Blauw & Zwart, il doit préparer au mieux son Mondial 2022. Et enfin convaincre le public belge ?

Flashback : nous sommes le 12 octobre 2010, au Stade Roi Baudouin. La rencontre entre la Belgique et l'Autriche s'apprête à rentrer dans la légende (4-4). À la mi-temps, un jeune joueur qui n'aura 20 ans que le mois suivant monte au jeu et fait ses débuts : Dedryck Boyata. Produit du centre de formation de Manchester City, il a fait ses débuts avec les Skyblue la saison précédente, et commence à recevoir sa chance. Le public belge fait sa connaissance, au poste de latéral. Ce ne sera pas une grande réussite, les Diables encaissant deux fois en seconde période, et Boyata disparaîtra des radars belges pour de longues années.

Plus une seule minute avec la Belgique jusqu'en mars 2016. Marc Wilmots vit là ses derniers mois à la tête des Diables Rouges, offre quelques minutes à Boyata contre le Portugal en préparation de l'Euro 2016. Le public belge n'a pas suivi de près la carrière du défenseur, désormais solide titulaire au Celtic Glasgow (42 matchs, 6 buts tcc) : après tout, le championnat écossais est à peine regardé. Il ne le verra pas longtemps jouer : quelques jours plus tard, Dedryck se blesse et manque ce qui aurait dû être son premier grand tournoi.

Il devra attendre un an pour être rappelé par Roberto Martinez, et disputera...une minute en amical. Bref : bien peu auraient parié qu'en 2022, Dedryck Boyata atteindrait le cap des 30 apparitions avec les Diables Rouges. Et pourtant : à nouveau auteur d'une solide saison 2017-2018 avec le Celtic, Boyata intégrera le noyau avant le Mondial 2018, obtiendra du temps de jeu en préparation...et profitera d'une énième blessure de Vincent Kompany pour disputer les poules en tant que titulaire.

© photonews

Depuis, son statut a changé. Aux yeux de Martinez, Boyata est la quatrième roue du tricycle. Le premier remplaçant en cas de blessure des habituels titulaires, et comme on le sait, c'est assez fréquent (Kompany, Vermaelen, Denayer...). Boyata commencera l'Euro 2020 comme titulaire également, et s'il a ensuite manqué les matchs les plus importants au profit de ses concurrents, il est clairement tenu en haute estime par Martinez.

Enfin l'estime du public belge ?

Mais pourquoi ne parler que de la sélection quand Dedryck Boyata vient de signer au Club de Bruges ? Tout simplement parce que c'est à travers la sélection que la grande majorité des supporters belges connaissent le nouveau Blauw & Zwart. Le Celtic Glasgow et le Hertha Berlin, ses précédents clubs, ne sont pas parmi les clubs les plus suivis en Belgique. Résultat : Boyata, assez injustement, n'était jugé que sur ses prestations en Diable. Et en sélection, il a soufflé le chaud et le froid depuis ses débuts.

© photonews

C'est d'ailleurs symptomatique : à 31 ans déjà, Boyata semble faire partie des meubles, mais pas des solutions citées pour le Mondial 2022 pour remplacer un Denayer en perdition ou un Vertonghen vieillissant. Les supporters belges veulent voir la jeunesse prendre le pouvoir - Theate, Delcroix, Vanheusden, Faes, voire Debast. Boyata ? Tous ou presque le placent dans leurs 26, très peu en font un titulaire en puissance. La signature de Dedryck Boyata au FC Bruges peut lui permettre d'enfin faire les présentations en bonne et due forme. Une grosse première moitié de saison au Jan Breydel, et il pourrait arriver au Qatar en tant que titulaire. Comme lors des deux dernières grandes compétitions...