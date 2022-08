Le Standard devrait boucler l'arrivée d'un renfort offensif

Les Rouches sont encore actifs dans les derniers jours du mercato et cherchent à renforcer le secteur offensif.

Pressenti depuis quelques jours du côté de Sclessin, Osher Davida pourrait bien s'engager dans les prochaines heures, voire maximum les prochains jours avec le Standard.

En effet, selon la Dernière Heure, l'Israélien était présent à Liège ce lundi pour passer ses tests physiques.

Des tests concluants et désormais il ne resterait plus que quelques détails à régler entre l'Hapoël Tel Aviv et les Rouches pour définitivement boucler ce transfert.

Le quotidien ajoute que Davida arriverait avec un contrat de trois ans et que son club toucherait une indemnité de 1,6 million d'euro.