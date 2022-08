Souness se paie Casemiro: "Il jouait avec de grands joueurs, mais il n'est pas un grand joueur"

Comme quoi, tout le monde n'est pas heureux de voir débarquer le Brésilien.

En recrutant le milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro (30 ans), Manchester United a frappé fort sur ce mercato. Mais le montant déboursé par les Red Devils (potentiellement 83 millions d'euros avec les bonus) fait tiquer certains observateurs, à commencer par le consultant de Sky Sports, Graeme Souness, qui a déjà épinglé le Brésilien.

"Il jouait avec de grands joueurs, mais il n'est pas un grand joueur. Il n'a jamais été un grand joueur. Il a 30 ans et il coûte 80 millions, c'est trop d'argent, a déploré l'ancienne gloire de Liverpool. Il va aider United à être plus solide, mais je ne pense pas qu'il ait une grande portée de passe, je ne pense pas qu'il va faire jouer les autres. Le Real Madrid et ce milieu de terrain particulier étaient remplis de joueurs de football. Je pense qu'il a eu de la chance d'être dans cette équipe du Real Madrid, je ne me réjouis jamais de voir Casemiro jouer. Benzema, oui."

Si le montant de la transaction peut effectivement faire tiquer, difficile en revanche de mettre en cause les qualités de Casemiro à son poste…