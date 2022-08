🎥 Quand Mitrovic explose la pare-brise d'un coéquipier à l'entraînement

Moment assez cocasse pour l'ancien du Sporting d'Anderlecht lors d'une interview.

Aleksandar Mitrovic passe des jours heureux du côté de Fulham. Récemment dans une interview accordée à Soccer AM, l'ancien joueur d'Anderlecht évoquait son quotidien mais s'est vite fait rattraper par une question cocasse d'un journaliste. Ce dernier lui a rappelé que s'il était efficace devant les buts sur le terrain, il l'était un peu moins à l'entraînement.

Il y a quelques semaines, Mitrovic a complètement raté une frappe à l'entraînement et l'a envoyé directement dans le pare-brise de la voiture de Tom Cairney son coéquipier chez les Cottagers.

"C'est vrai, j'ai frappé la balle et elle est passée bien au-dessus du but. Elle a été frapper le pare-brise et... j'étais trop heureux. J'étais si heureux que ce soit sa voiture", a-t-il confié tout en rigolant avec le journaliste.