Adnan Januzaj se dirige vers un club de Liga !

Adnan Januzaj (27 ans) devrait bientôt se trouver une nouvelle porte de sortie. Le Diable Rouge est en effet proche du FC Séville, d'après Fabrizio Romano.

Les deux parties seraient en négociations avancées. Le joueur devrait encore se décider, mais Séville serait confiant quant à l'enrôler. Les Andalous sont à la recherche d'un remplaçant potentiel à Lucas Ocampos, pisté par l'Ajax pour remplacer Antony, qui se dirige vers ManU.

Un accord pourrait être trouvé ce mardi.

Sevilla are in advanced talks to sign Adnan Januzaj on free transfer. Negotiations ongoing, there's still work to do on player side but Sevilla hope for an agreement to be reached today. 🚨⚪️🔴 #Sevilla



