Le coach du Sporting dit lui aussi non à Ronaldo

Mais qui veut encore de l'attaquant portugais.

Club formateur de Cristiano Ronaldo (37 ans, 4 apparitions en Premier League cette saison), le Sporting Portugal semble représenter le dernier espoir de départ pour l’attaquant, désireux de quitter Manchester United pour rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions. Mais, outre les difficultés financières de l’opération, un homme risque de tout faire capoter : Ruben Amorim.

D’après le média The Times, l’entraîneur du club lisboète se montre fermement opposé à la signature du quintuple Ballon d’Or et il aurait menacé de démissionner si les dirigeants ne tiennent pas compte de son avis et recrutent l’ancien Merengue. Décidément, CR7 semble condamné à voir toutes les portes se fermer cet été…