Officiel : Tottenham acquiert définitivement Cristian Romero

Arrivé en prêt l'été dernier en provenance de l'Atalanta Bergame, Cristian Romero (24 ans) est acheté définitivement par Tottenham Hotspur.

Depuis son arrivée chez les Spurs, Romero a disputé 32 matchs. Sa saison dernière était pleine, et la vue changer de dimension. Sa valeur marchande a explosé, grimpant en un an de 30 à 48 millions d'euros.

Le défenseur central argentin, surnommé "Cuti" par les fans, a signé jusqu'en 2027. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, mais l'on parle d'un transfert de 50 millions d'euros.

Après Clement Lenglet (prêt), Destiny Udogie et Djed Spence, c'est le 4e défenseur recruté pour cette saison par les Spurs.

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero.