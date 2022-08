Zulte Waregem devra se passer de son meilleur joueur pendant un certain temps

Alieu Fadera a fait un excellent début de saison chez Zulte Waregem, mais il devra maintenant prendre quelques jours de repos obligatoire.

Lors du duel avec lors de la rencontre face au Cercle de Bruges, Fadera a dû sortir. Un examen plus poussé a montré qu'il avait subi une commotion cérébrale. Pour le Gambien de 20 ans, il n'y a rien d'autre à faire que de prendre quelques jours de repos.

Le jeune ailier connaît un bon début de saison avec Zulte Waregem. En six matchs, il a trouvé le chemin du but à deux reprises et a fourni trois passes décisives.