Officiel : une piste d'Anderlecht reste en Ligue 1

L'attaquant du RC Lens n'ira pas à Anderlecht. Il a préféré signer dans une autre formation française.

Comme l'annonçait la presse française il y a quelques jours, Ignatius Ganago (23 ans) quitte définitivement le RC Lens. L'international camerounais, qui aura joué 57 matchs, inscrit 13 buts et délivré 4 assists sous le maillot des Sang et Or, rejoint le FC Nantes.

Attaquant puissant, Ganago était pisté par Anderlecht, qui pendant le même temps avait également tenté le coup Joshua Zirkzee.

Il a signé un contrat portant sur 4 ans. Selon L'Equipe, Lens devrait toucher moins de 5 millions d'euros.