Marseille se sépare d'un indésirable en défense

Duje Caleta - Car (25 ans) n'est plus un joueur de Marseille. Le défenseur international croate (23 sélections) prend la direction de l'Angleterre. Il a signé pour 4 saisons chez les Saints de Southampton et remplacera Jan Bednarek, parti à Aston Villa rejoindre Leander Dendoncker.

Arrivé en 2018 en provenance de Salzbourg, Caleta-Car ne se sera pas toujours montré régulier sous la vareuse olympienne. Il aura joué 130 matchs avec l'OM.

#SaintsFC is delighted to confirm the arrival of Croatia international defender Duje Ćaleta-Car on a four-year contract from @OM_Officiel 😇