Marquinhos et le PSG tournés vers la Juventus: "Ce ne sera pas un match tranquille"

Cette semaine, c'est la Ligue des Champions qui est de retour.

Sur un nuage depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain partira logiquement favori contre la Juventus Turin mardi (21h) en Ligue des Champions. Mais face aux anciens Parisiens Adrien Rabiot, Leandro Paredes et Angel Di Maria, le capitaine Marquinhos (28 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) reste méfiant.

"Il y a des amis là-bas. J’ai joué contre la Juve mais c’était il y a longtemps quand je jouais en Italie. L’équipe a changé mais il y a toujours ce caractère italien, beaucoup de physique et de tactique. C'est une équipe qui a beaucoup d’engagement. Il ne faut pas s’attendre à un match tranquille. C’est un match de haut niveau", a prévenu l’ancien défenseur central de la Roma.