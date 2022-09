Nationale 1 : Liège s'impose facilement, Visé chute lourdement

Fortunes diverses pour les clubs wallons.

Ce dimanche se poursuivait la 3e journée de championnat de Nationale 1, avec Liège, Visé et l'Olympic de Charleroi concernés.

Les Liégeois se sont imposés facilement à Knokke (0-3). Les buts ont été inscrits par Jesse Mputu (17e et 43e) et Loemba (86e). Les Sang et Marine décrochent donc leur 2e victoire consécutive après le 9-0 infligé à Mandel United.

Visé accueillait le Patro Eisden. Les Visétois n'ont pas fait le poids face à la solide équipe de Maasmechelen et se sont inclinés sur le lourd score de 2-5. N'Guessan et Cascio sont les buteurs côté Visé.

L'Olympic de Charleroi s'est lui aussi incliné, face à Winkel Sport (3-0).