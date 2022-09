Kylian Mbappé : "J'essaie de m'adapter du mieux que je peux à ce nouveau rôle"

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris la mesure de la Juventus Turin (2-1), ce mardi. Une bonne entrée en matière pour le PSG, qui aurait effectivement pu alourdir l'addition à plusieurs reprises avant de concéder la réduction de l'écart au score.

Une victoire méritée pour Kylian Mbappé (23 ans, 1 match et 2 buts en LdC cette saison), double buteur au Parc des Princes. "On est content. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri et pousser un peu plus en seconde période voire même en fin de première période. On a assuré l'essentiel. On a réalisé une bonne partie et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance à domicile. On veut toujours se confronter aux grandes équipes. Ce sont des matchs qu'on aime disputer pour montrer nos qualités", a souligné le Français pour Canal +.

L'attaquant du Paris Saint-Germain est ensuite revenu sur ses buts. "Le deuxième but (est le plus dur à marquer) parce que la balle revient vite et elle n'est pas vraiment au sol. Alors que sur le premier, je la vois arriver et je sais déjà ce que je vais faire... Voilà, j'ai un nouveau rôle dans cette équipe, le coach (Christophe Galtier) veut que je sois à la fois un point d'appui, que je serve en profondeur et que je puisse revenir jouer et être le lien entre Leo (Messi) et Ney (Neymar). J'essaie de m'adapter du mieux que je peux à ce nouveau rôle, en essayant d'être toujours décisif", a conclu Mbappé.