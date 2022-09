9 buts, 3 cartes rouges, l'arbitre menacé : match totalement fou entre Metz et Guingamp !

Il s'en sera passé des choses ce lundi en Ligue 2...

Ce lundi soir, Metz reçevait Guingamp à Saint-Symphorien. Sans Mikautadze mais bien avec Jallow et Maziz, Metz mettaient le feu d'entrée. L'ancien Sérésien Youssef Maziz poussait Manceau à la faute (2e) et lançait idéalemement une rencontre qui allait être...électrique.

6 minutes plus tard, Guingamp revenait au score grâce à un penalty converti par Livolant. Deuxième ancien joueur de Seraing, Ablie Jallow allait faire tourner la tête à toute la défense de Guingamp. Il inscrivait un doublé en seulement 6 minutes (10e et 16e).

On se disait alors que Metz se dirigeait peut-être vers une victoire, mais les choses se sont très vite gâtées. Les hommes de Laszlo Boloni perdaient d'abord leur joueur Kouyaté, exclu. Quemper remettait Guingamp dans le match à 45e + 1 et, 6 minutes plus tard, l'arbitre de la rencontre décidait d'eclure le gardien de Metz Alexandre Oukidja. Les nombreuses protestations n'y feront rien : Courtet égalisait juste avant la mi-temps.

L'arbitre a expulsé Alexandre Oukidja sur cette action.

Selon vous le portier algérien mérite-t-il le carton rouge? #FCMEAG pic.twitter.com/FNj3iq5N8y September 12, 2022

La rencontre prenait des allures de catastrophe pour Metz, qui perdaient un troisième joueur sur carte rouge. Jean-Jacques était exclu un peu avant l'heure de jeu suite à un tacle très dangereux dans le genou de son adversaire.

Je comprends la frustration des joueurs du FC Metz face à Guingamp mais le tacle de Danley est complètement injuste et a pour but de nuire à la santé de son adversaire du soir qui n'a rien avoir avec les décisions de l'arbitre. https://t.co/eJE6WKUuc9 — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) September 12, 2022

Dans la foulée, l'arbitre décidait d'interrompre le match car il aurait été menacé par un supporter de Metz qui a escaladé les tribunes. Selon beINSports et l'AFP, il serait même entré sur le terrain pour s'adresser à l'arbitre, M. Gaillouste. La rencontre a repris après 30 minutes d'arrêts de jeu.

Réduits à 8, les Messins allaient craquer et concédaient 3 buts entre la 69e et la 88e. 3-6 pour Guingamp, et peut-être déjà le match de la saison en Ligue 2 !