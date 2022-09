Casper Nielsen ne craint pas Porto : "Nous avons la confiance et les qualités pour gagner"

Le Club de Bruges se déplace ce mardi sur la pelouse de Porto. Un adversaire solide, mais selon le Danois Casper Nielsen, les Brugeois ne doivent avoir qu'une seule ambition : la victoire.

Le Club de Bruges parviendra-t-il à poursuivre son bon début en Ligue des Champions après la victoire face à Leverkusen ? "Ce sera un match très différent", a déclaré Casper Nielsen au micro d'Het Laatste Nieuws.

"Il est important que nous traversions les périodes difficiles du match, ce qui sera le cas de toute façon, en tant qu'équipe. Les dix premières minutes par exemple, et ensuite pour avoir plus de ballon et gagner en confiance. Je ne suis pas vraiment d'accord pour dire que nous devons faire mieux que contre Leverkusen. Dans ce match, nous avons eu les occasions d'écraser le Bayer", a continué un Nielsen confiant.

Même si l'adversaire, Porto, n'a perdu que sur le fil face à l'Atletico et est une équipe de très haut niveau, le Danois croit en les chances Blauw en Zwart. "Demain, je m'attends à un Porto agressif qui mettra certainement une forte pression dès le début dans un stade atmosphérique. Mais si nous restons calmes et que nous nous battons, nous pouvons certainement obtenir un résultat", considére-t-il. "Nous avons la confiance, nous avons les qualités, nous avons tous les moyens d'être performants. Notre ambition doit simplement être de gagner demain."