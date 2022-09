Karim Benzema absent pour le choc, bonne nouvelle pour Eden Hazard

L'attaquant français devrait rater plusieurs rencontres.

"Il jouera seulement s'il n'existe aucun risque de blessure", expliquait récemment Carlo Ancelotti à propos de Karim Benzema (34 ans, 4 matchs et 3 buts en Liga cette saison), touché à la cuisse droite, en vue du derby entre le Real Madrid et l'Atletico Madrid ce dimanche (21h) en Liga. Et l'attaquant français ne sera vraisemblablement pas remis à temps puisque, selon les informations de la Cadena Cope, il est "pratiquement forfait" pour le choc.

A priori, le Nueve ne devrait donc pas non plus être appelé par Didier Deschamps ce jeudi pour les matchs de Ligue des Nations face à l'Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre).