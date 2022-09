Officiel: le coach d'Huddersfield n'aura tenu que 69 jours

Il a battu Sylvinho. Le coach brésilien n'avait tenu que 98 jours à la tête de l'Olympique Lyonnais en début de saison 2019-2020, mais Danny Schofield vient de faire pire avec Huddersfield, avant-dernier de Championship. Nommé le 7 juillet dernier, l'entraîneur anglais a été démis de ses fonctions ce mercredi, soit 69 jours plus tard.

Danny Schofield has today been relieved of his duties as Head Coach of Huddersfield Town.



Everyone at the Club would like to thank Danny for his hard work and dedication and wishes him the very best for the future.#htafc