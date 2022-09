Nouveau directeur sportif au Barça

"Jordi Cruyff a signé son contrat en tant que nouveau directeur sportif du football du FC Barcelone. Il occupe déjà ce poste depuis le 1er juillet", a communiqué le FC Barcelone.

"Joueur du FC Barcelone de 1993 à 1996, il est revenu au club la saison dernière en tant que directeur de la zone internationale de la section football et a joué un rôle clé lors des deux dernières fenêtres de transfert en tant que membre de la Commission sportive", poursuit le communiqué.

A 48 ans, le fils de Johan Cruyff avait officié auparavant au Valletta FC, à Larnaca, au Maccabi Tel Aviv, au Chongqing Liangjiang Athletic, en sélection équatorienne et au SZ FC.

