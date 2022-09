🎥 Zakaria Bakkali buteur, deux ans et demi plus tard !

Zakaria Bakkali retrouve ses marques en Eredivisie. Désormais au RKC Waalwijk, il est monté au jeu pour la seconde fois de la saison et a ouvert son compteur buts !

Zakaria Bakkali (26 ans) est toujours joueur de football et après des années de galère à Anderlecht, il tient à la rappeler. Parti libre, l'ancien Diable Rouge a signé au RKC Waalwijk, où il retrouve progressivement la forme. Hors-rythme en début de saison, Bakkali a enchaîné deux montées au jeu lors des deux derniers matchs.

Et ce samedi, l'ex-Mauve a même participé à la belle victoire de Waalwijk contre Cambuur (5-1). Et de quelle manière ! Lancé dans des dribbles côté gauche, Zakaria Bakkali a passé deux hommes avant d'envoyer un lob...probablement chanceux, qui trompe le portier adverse. Il s'agit là du premier but de Bakkali en championnat depuis...février 2020, pour Anderlecht face à Eupen.