Le Brésil joue au Havre.... à cause d'une église

Deux amicaux en France pour le Brésil de Neymar.

Vendredi, le Brésil va affronter le Ghana en match amical au Stade Océane du Havre. Et le sélectionneur auriverde Tite a notamment justifié ce choix d'évoluer en Normandie pour une raison surprenante : la beauté d'une église.

"Quand vous êtes aussi exigeant que je le suis, quant aux qualités techniques de l'équipe, et qu'on vous propose de travailler sur de telles pelouses, celle du centre d'entraînement et du Stade Océane, c'est parfait. Quant à moi, cette courte visite au Havre m'a permis de me rendre compte qu'à côté de l'hôtel (Hilton), il y avait une église dans laquelle je me rendrai. Avant chaque match, j'aime en effet aller à l'église, c'est le seul moment que je m'accorde en dehors du travail", a raconté le technicien, lors d'un échange avec le média Paris-Normandie.

Puis le mardi 27, la Seleçao affrontera la Tunisie au Parc des Princes.