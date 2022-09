Youri Tielemans se change les idées : "La situation à Leicester ? Oui, c'est difficile à vivre..."

Lanterne rouge de Premier League, voilà un statut que Youri Tielemans ne s'attendait certainement pas à avoir à son arrivée en sélection. C'est pourtant le cas à Leicester City. La trêve est donc l'occasion de prendre une bonne bouffée d'air frais.

Youri Tielemans ne cachait pas son sentiment au moment de se présenter devant la presse à Tubize. "C'est une situation très difficile en club, en effet. Je suis donc d'autant plus heureux d'être ici, de pouvoir me vider un peu la tête. L'ambiance en équipe nationale est toujours différente", reconnaît le jeune joueur de Leicester City. Les Foxes n'ont encore pris...qu'un seul point en Premier League. Ils sont bons derniers, 5 points derrière le premier non-relégable.

"Il y a beaucoup de facteurs qui impactent la situation actuelle. Nous sommes en difficulté collectivement, alors qu'à l'entraînement, je constate que tout le monde est en forme", s'interroge Tielemans. "Je crois qu'il suffirait d'une victoire pour lancer la machine, mais ça ne tombe pas".

Un départ de Leicester ? Ce n'est pas arrivé, voilà tout

Une situation d'autant plus frustrante que Youri Tielemans aurait pu quitter Leicester cet été. Il est actuellement dans sa dernière année de contrat, et elle commence bien mal. "Un départ ? Je ne vais pas forcément revenir là-dessus, ni nommer des clubs. Ce n'est pas arrivé, c'est tout ce que je peux dire. Comme je l'ai dit, je me sens bien à Leicester, ma famille aussi. Un transfert n'était pas forcément nécessaire", affirme-t-il. "Dommage que ce qui pourrait être ma dernière saison ne se passe pas bien pour l'instant, mais c'est le foot".

Il faudra désormais emmagasiner des ondes positives en sélection, car Tielemans le reconnaît : ce n'est pas facile tous les jours à Leicester. "C'est fort négatif. Quand tu rentres à la maison après, c'est difficile. Mais c'est le football, tu ne contrôles pas toujours tout, on réussit et on souffre en équipe", relativise-t-il. "Maintenant, bien sûr, ça joue dans les têtes. Tu te demandes quand le bouton va tourner. Et ce n'est pas encore arrivé. Il va falloir que ça change".