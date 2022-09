Bonne nouvelle pour Marcus Rashford à Manchester United

L'Anglais va être récompensé de son excellent début de saison.

L’histoire d’amour entre Manchester United et son attaquant Marcus Rashford (24 ans, 6 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) ne devrait pas se terminer de sitôt. Alors que son contrat va expirer en juin prochain, l’international anglais, auteur d’un bon début de saison sous les ordres d’Erik ten Hag, s'apprête à prolonger sur le "long terme", révèle le quotidien Daily Mail.

Certes, les Red Devils disposaient d’une option pour étendre unilatéralement d’une année le bail du Britannique, mais ces derniers se sont finalement entendus avec Rashford, qui bénéficiera d’une revalorisation salariale, pour une nouvelle collaboration plus longue. Dans ce sens, les discussions progresseraient bien et l’officialisation pourrait ne plus tarder.