La nouvelle méthode d'entraînement de Luis Enrique avec l'Espagne : il donne ses consignes via... talkie-walkie !

Le sélectionneur de la Roja innove en matière d'entraînement.

Les innovations en matière de méthodes d'entraînement sont de plus en plus nombreuses dans le monde du football. Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, a tenté une nouvelle expérience en donnant ses consignes via... talkie-walkie !

L'entraîneur de la Roja a fait placer des talki-walkies sur chacun de ses joueurs. L'objectif ? Lui permettre notamment de mieux se faire entendre sur le bord du terrain.

Il ne serait pas impossible de voir cette idée reprise par d'autres entraîneurs à l'avenir.