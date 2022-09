Nations League : le Kazakhstan promu en Ligue B après sa victoire contre la Biélorussie

Le Kazakhstan, vainqueur de la Biélorussie, a réussi une belle performance en se hissant en Ligue A de Nations League.

Dans le groupe 3 de la Ligue des Nations, en Ligue C, le Kazakhstan recevait la Biélorussie, qui ne pouvait déjà plus atteindre le sommet du classement. Les Kazakhs, solides leaders, ont remporté une courte victoire (2-1) qui les assure de se qualifier pour la Ligue B, à une journée de la fin de la phase de groupes. La Slovaquie ne peut en effet plus rattraper la tête du groupe.

Dans le groupe 1 de la Ligue D, la Lettonie, en tête du groupe, recevait la Moldavie. Les Moldaves sont venus l'emporter (1-2) à Riga, revenant à 2 unités de leur adversaire du soir. Andorre et le Liechtenstein, les autres équipes du groupe, sont largués.

Nations League C

22/09/2022 16:00 Kazakhstan - Biélorussie 2-1 22/09/2022 20:45 Lituanie - Iles Féroë 0-0 22/09/2022 20:45 Turquie - Luxembourg 1-1 22/09/2022 20:45 Slovaquie - Azerbaïdjan 0-0

Nations League D