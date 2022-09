West Ham United nomme une icône du club directeur sportif

Mark Noble (35 ans), fraîchement retraité, n'aura pas tardé avant d'entamer sa reconversion. "Mister West Ham", comme on le surnomme, va devenir directeur sportif des Hammers dès le 2 janvier 2023, a annoncé le club. Ce n'est pas une surprise de voir Noble obtenir un rôle au sein de l'organigramme de West Ham, lui qui a disputé 550 matchs toutes compétitions confondues pour le cllub londonien et a pris sa retraite en mai dernier.

We are delighted to announce that Mark Noble is to return to the Club in the role of Sporting Director.



Noble will officially start in his post on 2 January 2023, following his retirement as a player earlier this year.