Marseille et Nice sanctionnés après les émeutes de supporters en Coupes d'Europe

L'UEFA a publié vendredi un communiqué après les incidents entre supporters lors du match de Ligue des champions entre Marseille et Francfort.

Marseille doit jouer le match à domicile contre le Sporting Lisbonne le 4 octobre sans public. Des pétards ont été lancés lors du match contre Francfort. La police a dû intervenir à plusieurs reprises.

Toujours lors du dernier match à domicile de la Ligue des champions, Marseille n'aura pas un stade plein de supporters. Une partie des tribunes, où se trouve le noyau dur, doit être fermée.

Nice, en Conference League, doit également jouer des matchs sans supporters après le débordement de ses supporters contre le FC Cologne. La sanction vaut pour un match à domicile et un match à l'extérieur. La rencontre entre Nice et Cologne avait commencé avec plus d'une heure de retard.