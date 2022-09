Martinez veut prendre sa revanche : "Et c'est une préparation parfaite"

La Belgique avait pris une gifle à domicile face aux Pays-Bas, et va devoir leur rendre la pareille pour se hisser dans le Final Four.

Roberto Martinez refuse de parler de "mission impossible", même s'il faudra aller l'emporter 0-3 au moins pour se qualifier. "Mathématiquement, nous pouvons atteindre le Final Four". Mais ce n'est pas ce qui importe le plus au sélectionneur national. "Je veux surtout voir la mentalité adéquate. Nous voulons gagner, après cette défaite à Bruxelles, nous voulons prendre notre revanche. Et ce match est une préparation parfaite pour la Coupe du Monde, car nous affrontons un excellent adversaire", souligne Martinez.

Une préparation idéale...et la dernière chance pour les Diables de se montrer et donc de valider leur ticket pour le Qatar. "Non, pas nécessairement. Ce serait le cas si le Mondial commençait demain. Mais il restera 8 semaines, tout peut encore se passer. Des blessures, des creux de forme...J'espère juste que nous pourrons conclure cette trêve internationale avec un sentiment positif", conclut le coach catalan.