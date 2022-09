Ce joueur des Bleus "joue avec ses modèles"

Il s'impose petit à petit au Real Madrid aux côtés de ses idoles.

Dans un entretien accordé au magazine GQ, Eduardo Camavinga (19 ans, 9 apparitions toutes compétitions cette saison) est revenu sur son transfert au Real Madrid à l'été 2021. L'occasion pour le milieu de terrain français d'évoquer son bonheur d'évoluer dans la capitale espagnole avec des modèles d'inspirations comme Toni Kroos et Luka Modric.

"C’est mon rêve depuis que je suis petit de jouer au Real. C’est le meilleur club du monde et quand ils sont venus me signer, je n’avais aucun doute que je voulais venir. (...) J’ai beaucoup appris de Kroos et Modric. D’abord la position qu’ils occupent sur le terrain et leurs caractéristiques, mais aussi ce qu’ils font à l’extérieur : faire du sport après l’entraînement, se reposer...", a confié l'ancien Rennais.

Difficile de faire beaucoup mieux comme modèles actuels pour un milieu de terrain.