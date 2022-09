Samuel Umtiti aurait pu revenir en France cet été

Prêté par le FC Barcelone à Lecce cet été, le champion du monde 2018 a failli rallier la Bretagne.

Samuel Umtiti (28 ans) aurait pu revenir en France pour jouer sous le maillot du Stade Rennais, mais les doutes sur le physique d'un joueur régulièrement blessé ces dernières années ont finalement refroidi la direction rennaise. "C’est un peu ça oui", a avoué l'entraîneur breton Bruno Genesio sur les ondes de RMC. "Moi j’étais persuadé de pouvoir le ramener à son meilleur niveau parce que c’est un garçon que je connais très bien, parce que j’avais beaucoup échangé avec lui et parce que c’est quelqu’un de tellement travailleur qu’il n’y avait pas de raison qu’il ne retrouve pas un bon niveau. Maintenant, je comprends qu’il y ait eu des interrogations chez certaines personnes. Mais à partir du moment où l’en discute librement, il n’y a aucun problème. C’est comme ça qu’on avance et qu’on doit fonctionner."

"Parfois dans le football, on peut avoir des divergences, des avis différents, des évaluations différentes, explique le coach rennais. Le plus important, c’est d’en discuter honnêtement et ensuite la décision prise doit être assumée par tout le monde y compris par ceux qui n’étaient pas forcément d’accord, et c’est mon cas."