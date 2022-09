📷 Quand FIFA 23 révèle...le troisième maillot de Chelsea par erreur

Ainsi, dans le jeu vidéo de référence FIFA 23, il est déjà possible de sélectionner le troisième maillot de Chelsea. Problème : ce maillot, d'une couleur beige/brune claire, n'a...pas encore été dévoilé officiellement par le club. On imagine que les Blues ne vont désormais plus tarder à le faire...

Nothing to see here just FIFA 23 announcing Chelsea’s third kit before Chelsea themselves… pic.twitter.com/QxPFUTU9Fd