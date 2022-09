Match spectaculaire entre Virton et Club NXT, Dender décolle

Début de la septième journée de Challenger Pro League ce vendredi.

Dender, nouveau venu à ce niveau de notre compétition, a remporté ce vendredi sa deuxième victoire de la saison en venant à bout de Jong KRC Genk sur le score de 0-2. Les deux buteurs sont Lallemand et Rasjel, deux réalisations en seconde période.

Dans l'autre rencontre du soir, il y a eu une pluie de buts. En effet, Virton et Bruges NXT se sont quittés sur un partage prolifique sur le score de 3--3. Anne (2X) et Droehlne. Les joueurs de la Venise du Nord, Mbamba, Sabbe et Homma sont les buteurs du soir.