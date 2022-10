Gabriel Jesus ne regrette pas d'avoir quitté Manchester City et Pep Guardiola

L'attaquant brésilien ne supportait plus le style de jeu du manager mancunien Pep Guardiola.

Etincelant pour ses débuts avec Arsenal, Gabriel Jesus ne regrette pas d’avoir quitté Manchester City. "Ce n'est pas que j'étais mécontent là-bas. Le problème était sa façon de comprendre le football et ce qu'il voulait", a expliqué le Brésilien à ESPN. Vous pouvez l'accepter ou non. Si vous ne l'acceptez pas, c'est 'merci' et vous allez voir ailleurs. Je l'ai accepté mais il y a eu un moment où je me suis dit que je voulais autre chose. Je lui ai dit 'merci pour tout', il a compris et on s'est séparés."

"C'est différent ici à Arsenal. A City, l'attaquant n'a pas autant le ballon, il suffit de regarder les matchs pour le voir. Et quand l'attaquant devait toucher le ballon, ce n'était pas lui parce qu'il (Guardiola) a fini par mettre un milieu pour récupérer le ballon. Alors j'ai décidé de changer de club", a conclu l’ancien Citizen, resté cinq ans sous les ordres de l’Espagnol.