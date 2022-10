Nicolas Raskin : "C'est une erreur de parcours"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège a chuté à Sclessin lors du derby liégeois face au RFC Seraing (0-2). Invisibles, les Rouches ont vu leur belle série de 12 sur 12 prendre brutalement fin.

Après quatre victoires consécutives, le Standard s'est incliné lors du derby liégeois face à Seraing. Les Métallos ont pris les trois points grâce aux réalisations de Mbow (9e) puis Poaty (54e) qui ont profité des largesses défensives liégeoises. "On a manqué de justesse, trop de ballon imprécis, ça se paye cash. On a du mal face aux équipes qui jouent bas et repartent en contre, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, ils étaient très efficaces", a confié Nicolas Raskin au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Un coup d'arrêt en bord de Meuse ? Le médian liégeois se veut optimiste. "Ce qui fait notre force depuis le début, c'est d'être bien préparé pour chaque match. Aujourd'hui, avec la trêve, on n'a pas eu l'occasion de préparer, ça s'est ressenti. Mais ce n'est pas venu casser la dynamique, c'est une erreur de parcours. Pas de quoi s'alarmer, on va se remettre au travail", a conclu Raskinator qui se déplacera avec le Standard de Liège au Sporting de Charleroi dimanche prochain.