Brecht Dejaegere buteur et vainqueur avec Toulouse

Premier but en Ligue 1 pour Brecht Dejaegere, troisième victoire de la saison pour le Téfécé.

Au terme d'un match animé et marqué par l'exclusion de Mikkel Desler, Toulouse s'est imposé contre Montpellier, dimanche après-midi (4-2). Les Toulousains avaient d'ailleurs fait la différence avant de se retrouver en infériorité numérique.

Grâce en partie à Brecht Dejaegere, qui a inscrit le quatrième but de son équipe, son tout premier but en Ligue 1 et son sixième but avec Toulouse, un club que l'ancien Gantois avait rejoint en septembre 2020 et avec lequel il a fêté la promotion en Ligue 1 à l'issue de la saison dernière.