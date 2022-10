Jean-Michel Aulas monte au créneau : "Le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider"

Le président de l'Olympique Lyonnais s'est exprimé après la nouvelle défaite de son club en Ligue 1, face à Lens (1-0).

En difficulté depuis le début de saison avec une 7ème place au classement, l'Olympique Lyonnais a encore déçu dimanche soir avec une quatrième défaite de suite face à Lens (1-0). La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour beaucoup de supporters rhodaniens qui pointent du doigt l'entraîneur Peter Bosz, les joueurs, mais aussi la direction des Dogues.

Sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a notamment recadré les supporters et demandé plus de soutien. "Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage : les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff : il faut travailler et gagner enfin vendredi (contre Toulouse). L’OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts", peut-on lire le tweet d'Aulas.