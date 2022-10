Robin Veldman heureux après la victoire du RSCA Futures dans le mini-Clasico : "Très surpris d'être en tête"

Après sa victoire sur la pelouse du SL16 FC, le RSCA Futures occupe la tête du championnat en Challenger Pro League.

Ce dimanche soir, les espoirs du Sporting d'Anderlecht se sont imposés sur la pelouse du SL16 FC, 1-3. "On a eu une bonne possession dans la première mi-temps, en réussissant à créer de l'espace là où on le voulait. On a eu des petites occasions, mais pas des grosses, car nous avons éprouvé des difficultés dans les derniers mètres. Le danger pour nous était de se faire prendre en contre-attaque" commente Robin Veldman, l'entraîneur du RSCA Futures.

Après avoir souffert en début de seconde période, les jeunes Mauves ont pu compter sur un Lucas Stassin auteur d'un doublé pour faire pencher la rencontre de leur côté. "A la mi-temps, j'ai dit aux joueurs d'avoir la possession et de continuer. En début de seconde période, on encaisse un but rapide et nous avons souffert à ce moment de la rencontre. Vient ensuite le penalty, qui est le résultat d'une belle action. Le SL16 FC a ensuite dû sortir pour égaliser, mais nous parvenons à tuer le match après une nouvelle belle action."

Grâce à cette victoire, le RSCA Futures occupe la tête du classement, à égalité avec le Beerschot. "Je suis très surpris d'occuper la première place après sept journées. Auparavant, nous avions du mal à jouer avec la même intensité durant toute la rencontre. Nous avons parfois pêché en fin de match par manque de fraîcheur, mais cette tendance est en train de s'atténuer, signe que mes joueurs progressent et apprennent. Très surpris, mais très heureux d'être dans le haut du classement" conclut Robin Veldman.