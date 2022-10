Coupe du Monde 2030 : l'Ukraine co-organisateur ?

C'est la nouvelle surprenante de ce matin : l'Ukraine aurait pour ambition d'accueillir plusieurs matchs de poules lors de la Coupe du Monde 2030.

Non, vous ne rêvez pas, et la nouvelle pourrait être officialisée cette semaine ce mercredi par l'Espagne et le Portugal, candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 : d'après le Times, l'Ukraine pourrait symboliquement se joindre à ce ticket. Le président Volodymyr Zelenski aurait donné son accord à ce projet.

Concrètement, l'Ukraine accueillerait les rencontres d'une poule seulement, et le reste de la compétition se tiendrait bien dans la péninsule ibérique. Une initiative qui pourrait peser dans la balance au moment d'obtenir les suffrages des 211 pays votants à la FIFA. Jusqu'ici, le candidat le plus cité est un ticket Argentine-Uruguay-Paraguay-Chili, afin de commémorer les 100 ans de la première Coupe du Monde. L'Ukraine fera-t-il pencher la balance ?